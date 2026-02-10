◇NBAレイカーズーサンダー（2026年2月9日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）の本拠地サンダー戦で先発出場。28歳初戦の前半は4得点4リバウンドをマーク。チームは9点ビハインドで折り返した。27歳ラストマッチとなった7日（同8日）の本拠地ウォリアーズ戦では今季最多タイの4本の3Pシュートを含む18得点の躍動。チームも逆転勝利で3連勝を飾った。8日に28歳の誕生日を迎