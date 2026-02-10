ヤクルトの池山隆寛監督が10日、ドラフト1位・松下歩叶内野手（法大）の12日の練習試合中日戦（北谷）の欠場を明言した。松下は、左ハムストリング筋損傷で午前中にキャンプ地から病院に向かっていた。8日には、昨季新人王の荘司宏太投手から「ライブBP」で左越えの実戦1号をマークしたが、10日午前中の練習終わりで取材対応した指揮官は、「自分もキャンプ中に肉離れを経験したことがある。彼の野球人生を考えれば、（12日は