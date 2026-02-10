7年ぶり全面刷新へ！トヨタの北米法人は2026年2月9日、新型SUV「ハイランダー」のティザー動画を公開しました。テール周辺のデザインの一部があらわになっています。ハイランダーは2000年に登場したミドルサイズSUVです。日本市場では「クルーガー」の車名で展開され、2007年まで販売が続けられました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“3列シート”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）2007年に登場した2代目