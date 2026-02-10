私はユウカ（45）。学校を卒業して、はじめて勤めた会社に3年間在籍。それから結婚をして、妊娠を機に寿退社をしました。育児が落ちつくと違う会社に入社し、それからずっと同じ会社で勤めています。だから私は、すぐに転職する人の気持ちがわかりません。会社や仕事のいいところも悪いところも、そしてやりがいも、最低でも3年ぐらい勤めないとわからないと思ってしまいます。娘のハルナ（22）も私と同じ考えだと思っていたのです