◆ソフトバンク春季キャンプ（10日、宮崎）ソフトバンクの周東佑京外野手が10日、30歳の誕生日を迎えた。この日はJCBのタッチ決済のCMイメージキャラクター就任会見に参加。会見後にはサプライズでケーキがプレゼントされ、笑顔を見せた。30代突入にも「あんまり（節目は）感じない」とにこり。その上で「みんなに『もう30か』と言われますけど、若々しくスピード感あるプレーをできたら」と抱負を語った。