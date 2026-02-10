福岡県警筑紫野署は10日、筑紫野市塔原東2丁目付近の公園で9日午後3時ごろ、男児が見知らぬ男から「〇〇君だよね。あそこに住んでいるんだよね」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は青色っぽい上着を着用していたという。