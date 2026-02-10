米国男子ツアー「WMフェニックス・オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【AI分析で発見】松山英樹、高精度アイアンの秘密は？同大会で単独2位に入った松山英樹は104万6400ドル（約1億6477万円）を獲得。今季通算140万2470ドル（約2億1964万円）で、21位から6位に急浮上した。久常涼は10位タイの賞金24万2400ドル（約3816万円）を加算し、99万4177ドル（約1億5568万円）で8位をキープした。ツアールーキーの平田