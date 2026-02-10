＜WMフェニックス・オープン最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞【画像】ゴッタラップの使用ボールを拡大すると、変なマークが！松山英樹とのプレーオフを制し、「ソニーオープン・イン・ハワイ」に続いて今年3戦2勝目を飾ったクリス・ゴッタラップ。既報の通り、ブリヂストンとボール＆アイアンの使用契約を結んで『TOUR B X』ボールの新世代に移行済みで、コレが勝利に貢献した