モデルの畑野ひろ子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。「17回目の結婚記念日」を迎えたことを報告し、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）との2ショット写真を披露した。【写真】「美男美女」「理想の夫婦」結婚17周年迎えた畑野ひろ子＆鈴木啓太氏の2ショット記念日を祝って食事に出かけたのか、写真では夫婦でカウンター席に並んで座り、仲良く寄り添い合うようにピースサインを決めている。投稿では「いつも