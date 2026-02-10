お笑いコンビ・中川家（剛、礼二）が、7日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（※関西ローカル）に出演。日本テレビ系『エンタの神様』の出演を辞退した理由を明かした。【場面カット】中学生になるとパタッと散髪に来なくなった…中川家の兄・剛一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」にピン芸人の陣内智則が登場。陣内は売れた実感として『エンタの神様』の出演を回想。最初の出演では登場しても