10日朝の新潟県内は放射冷却の影響で冷え込みが強まりましたが、日中は気温が上がるため上・中・下越では雪崩に注意が必要です。高気圧に覆われ各地で青空が広がった10日朝の県内。放射冷却の影響で冷え込みが強まり、朝の最低気温は津南町で－8.7℃、上越市安塚でー8.1℃などとなりました。ただ、このあと気温は上がる見込みで、日中の最高気温は佐渡市相川で10℃、上越市高田で9℃などと予想されていて寒暖差に注意