女優天海祐希（58）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。同局系ドラマ「女王の教室」で共演した子役が登場し、撮影時のエピソードを語った。天海は作品について「怖い人でいなきゃいけない」と生徒と親しくならず、役作りを徹底していたことを明かした。「天海は子役が登場すると「なんかうれしい。元気だったの？」と涙した。くりぃむしちゅー上田晋也は「みなさん初めて見たんじゃない？鬼みたいな