“がち”のキャンプ好きして知られるKis-My-Ft2・二階堂高嗣の冠バラエティ番組『キスマイ二階堂のがちキャン!旅』が、フジテレビで2月17日(25:25〜 ※関東ローカル)・3月3日(24:45〜 ※同)に放送。FODでは、未公開映像付きで先行配信される。(左から)酒井貴士、二階堂高嗣、川島如恵留この番組は、フジテレビ深夜月1レギュラー放送中の『NEWS小山のおしゃキャン!どう?』で二階堂が最多ゲスト出演を果たしているご褒美として、スピ