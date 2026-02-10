アイドルグループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の元メンバーでアーティストの岩橋玄樹（２９）が１０日、東京・増上寺で、メジャー１ｓｔシングル「ＤａｎｇｅｒｏｕｓＫｅｙ」（２月１１日発売）ヒット祈願を行った。ソロで活動して５年目を迎えて、自身２度目のメジャーデビューとなった。祈祷を終えて「こうやってヒット祈願をするのは初めて。めちゃくちゃパワーがついた。良い雰囲気で明日が迎えられそうだなって思います