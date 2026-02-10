ミラノ・コルティナ五輪で日本選手団は７個（９日現在）のメダルを獲得していることに韓国メディアは「野心を実践している」と報じた。日本はスノーボード女子ビッグエア金メダルを獲得した村瀬心椛（２１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）と男子の木村葵来（２１＝ムラサキスポーツ）をはじめ日本勢は金メダル２、銀メダル２、銅メダル３と量産。メダルランキングでは１位のノルウェー（金３、銀１、銅２）、２位のスイス（金３、銀１