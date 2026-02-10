【その他の画像・動画等を元記事で観る】累計発行部数が130万部を突破し（※電子書籍含む）、新エピソード配信の度にSNSを騒がせる、ファンタジー漫画「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」（講談社「月マガ基地」にて連載中）。この度、ファン待望のアニメ化が決定！アニメーション制作はP.A.WORKSが担当。あわせてティザーサイトがオープンし、超ティザービジュアル＆PVが解禁された。さらに、原