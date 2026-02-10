今日10日は日本海側の雪もおさまり、広い範囲で晴れています。気温も上昇中で、全国的に寒さがゆるみ、東京都心の最高気温は4日ぶりに10℃以上となりました。明日11日朝は各地で冷え込みがゆるむでしょう。この先は高温傾向が続き、週末は春本番の暖かさです。急速に雪どけが進むため、積雪の多い所ではなだれや除雪作業中の事故などに注意してください。今日10日は各地で寒さゆるむ東京都心は4日ぶり10℃以上今日10日(火)は日本