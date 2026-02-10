映画『今日からぼくが村の映画館』が、4月17日より全国順次公開となることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと場面スチールが解禁された。【写真】ひとりの少年の映画愛が、小さな村に奇跡を起こす――『今日からぼくが村の映画館』場面写真セサル・ガリンド監督の長編2作目となる本作は、南米ペルーの雄大なアンデス山脈に囲まれた小さな村を舞台に、映画に魅せられた少年の成長を描くハートウォーミングストーリー。