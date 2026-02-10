【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円２０２円割れで本格調整か 先週のまとめ ２月２日週のスイスフラン円は、週初から力強い上昇基調を維持し、歴史的な高値圏での推移となった。 週初（２/２）は200.75円付近で取引を開始した後、スイスフランの根強い強さと円安が相まって上値を伸ばした。２月９日には一時203.85円まで上昇。その後は週明けにかけて利益確定売りに押され、足元では202.94円付近まで調整しているが、依