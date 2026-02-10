中日の新人投手が１０日、沖縄・北谷キャンプで初めてシート打撃に登板した。ドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）は打者５人に２四球。マウンドに上がった直後から制球が定まらず、最初に対戦したドラフト５位・新保（東北福祉大）と辻本に四球を与えた。知野から見逃し三振を奪う場面もあったが、不満の残る２０球となった。ドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）は打者６人に１安打。ドラフト６位・花田（東洋大）と