２月１０日の東京４Ｒ・３歳新馬（ダート１６００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のステラデルークス（牡、美浦・鈴木伸尋厩舎、父インカンテーション）が、デビュー戦を白星で飾った。半兄のショームやデアフルーグはダート路線でオープンまで出世しており、きょうだいで１０頭目の勝ち上がりとなった。勝ち時計は１分３９秒７（稍重）。道中は馬群のなかの７番手に構えて、じっくりと脚をためて運んだ。直線ではスムーズ