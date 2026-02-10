巨人ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１０日、臨時コーチを務めるため巨人春季キャンプを訪問。宮崎キャンプ第３クール初日、午前１１時１９分にグラウンドに登場。野手のケースノック前に挨拶した。「みなさん、こんにちは。ＯＢの松井です。今日から3日間、3日間しかいられないですけど、お邪魔します。みなさん、去年のシーズン終わってオフからずっとね、個人それぞれ