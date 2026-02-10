スキージャンプの男子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した二階堂蓮＝日本ビール＝が下川商高時代に通っていた北海道・下川町にある創業９０年の老舗「矢内菓子舗」の３代目社長・矢内眞一さんが１０日、スポーツ報知の取材に応じ、二階堂の快挙を祝福した。矢内さんはこの日、午前３時に起床してテレビ観戦。１回目で６位につけた後の２回目、１０６・５メートルの大ジャンプを目に焼き付けた。「調子がいいからメダルに届く