ポリ袋と湯煎で作る防災レシピをクックパッドで発信するポリCOOKさん。これまでに130件以上のレシピを投稿し、災害が起こるたびにアクセスが急増するレシピもあります。レシピの発信になぜクックパッドを選んだのか、その理由を伺いました。 災害に備えて「すぐにできる身近なこと」の大切さ ポリCOOKさんが防災を強く意識したのは2004年ごろ。夫の転勤で静岡県沼津市に引っ越した際の経験が原点になっています。 「津波のリス