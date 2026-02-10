けさ、京浜急行の羽田空港第1・第2ターミナル駅で発煙があり、一時、空港線全線で運転を見合わせました。午前9時すぎ、京急電鉄羽田空港第1・第2ターミナル駅で、「線路から火が出た」と119通報がありました。警視庁によりますと、ホームに電車が入ってきた際に車両の下の方から出火したということです。駅員がすぐに消火し、けが人はいませんでした。京急電鉄によりますと、これにより空港線の全線で一時運転を見合わせていました