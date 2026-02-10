¸µKing¡õPrince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¡¦Áý¾å»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDangerous Key¡×¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú´ä¶¶¸¼¼ù¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Æü¤ËÁý¾å»û¤Ç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê ?ÌÜ»Ø¤¹¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤? ¥½¥í5Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¿·¶­ÃÏ°Ï¤ß¼èºàÁ°¤Ë¤´µ§Åø¤ò¤·¤¿´ä¶¶¤µ¤ó¡£?¤ª»û¤Ç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á