NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌を担当する「Mrs.GREENAPPLE」。中央が大森元貴さんNHKは10日、3月30日放送開始の連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌が人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」の「風と町」に決まったと発表した。ボーカル・ギターの大森元貴さんは「激動の時代の中、2人の主人公を中心に、登場する全ての人への人生賛歌としてささやかながら愛情を目いっぱい注いで作りました」とのコメントを出し