10日の東京5R3歳新馬戦（芝1600メートル）は、単勝1・5倍の圧倒的な1番人気に推されたマウンテンバローズ（牡＝清水久、父キタサンブラック）が、2着シャインアルプスとの激しい叩き合いを鼻差制して初陣Vを飾った。騎乗したキングは「立派な馬で力が強く、スタートも出てくれてフットワークも良かった。新馬とは思えない落ち着きがあり、直線で狭いところに入っても馬を怖がらずに最後までファイトしてくれた。今日の経験はさ