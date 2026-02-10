女優天海祐希（58）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。同局系ドラマ「女王の教室」で共演した子役が登場し涙した。天海は作品について「子役さんで、プロはプロなんですけどだんだんみんなと仲良くなってきて、慣れていい部分と慣れてはいけない部分があると思ったので、生徒さん同士仲良くなるのはいいんですけど私だけはひとこともしゃべらなかったです。椅子にも座らないでずっと立ってました。