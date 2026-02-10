2月9日（現地時間8日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスが、キャム・トーマスと契約を結んだことを発表した。 日本の神奈川県横須賀市で生誕したトーマスは、NBAキャリア5年目のガード。今シーズンここまでブルックリン・ネッツで24試合へ出場し、平均15.6得点1.8リバウンド3.1アシストを残すも、今月6日にウェイブ（保有権放棄）されていた。 ここ数年はハムストリング