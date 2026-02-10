テクノマセマティカルが後場にカイ気配スタートとなった。同社は１０日午前１１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の営業利益予想を従来の８００万円から５５００万円（前期は２億８６００万円の営業赤字）、最終利益予想を１００万円から６０００万円（同２億８５００万円の最終赤字）に引き上げており、材料視された。 ライセンス事