三菱地所は６日続伸。上場来高値圏を舞う展開が続いている。９日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を１９５０億円から２２００億円（前期比１６．２％増）へ上方修正すると発表した。国内キャピタルゲインの拡大に加え、政策保有株式の売却加速による特別利益の増加が寄与する見込み。なお、売上高については従来予想を据え置いた。また、配当予想も同じく据え置いた。 あわせて、取得上限１３００万株（