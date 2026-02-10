「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でＮＥＣが「買い予想数上昇」２位となっている。 きょうの東京市場でＮＥＣは続急騰している。１月２９日に開示した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は売上高が２兆４２２３億１７００万円（前年同期比４．３％増）、最終利益が１４２２億７８００万円（同９８．８％増）だった。大幅増益を達成したものの、同時期に