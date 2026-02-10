日比谷総合設備が後場に上げ幅を急拡大。連日の上場来高値更新となり、６０００円台に乗せた。この日、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正と１対２の株式分割の実施を発表しており、株価の刺激材料となった。 今期の売上高予想は従来の見通しから８億円増額して９４３億円（前期比５．０％増）、最終利益予想は１３億円増額して７３億円（同２３．６％増）に引き上げた。手持ち工事が順調に進捗し、利益率も改善する。