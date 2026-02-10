午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３７０、値下がり銘柄数は１９１、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他金融、不動産、情報・通信、鉱業、その他製品など。値下がりは空運、陸運、水産・農林。 出所：MINKABU PRESS