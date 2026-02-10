（台北中央社）蕭美琴（しょうびきん）副総統は9日夜、高市早苗首相率いる自民党が8日の衆議院選挙で大勝を収めたことに祝意を表明した。高市氏がかじを取る日本とより多くの協力の機会を探り、一層輝かしく、目覚ましい新章を共に切り開いていきたいとの姿勢を示した。日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所（日本大使館に相当）が台北市内のホテルで「天皇誕生日祝賀レセプション」を開き、蕭氏があいさつに立った。