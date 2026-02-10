東京ヤクルトスワローズの高橋奎二（28）が8日、Instagramを更新し、自身の子どもが的をめがけてボールを投げる動画を公開した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 動画には娘がマジックテープ式の的に向かって赤いボールを投げる様子が収められている。娘が右手で勢いよく投げたボールは、的のど真ん