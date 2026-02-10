ミネソタ・ティンバーウルブズ vs アトランタ・ホークス日付：2026年2月10日（火）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 138 - 116 アトランタ・ホークス NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対アトランタ・ホークスがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・