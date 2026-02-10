ＴＤＣソフト [東証Ｐ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.5％増の42.5億円に伸び、通期計画の52億円に対する進捗率は81.8％となり、5年平均の79.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.9％減の9.4億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近3ヵ