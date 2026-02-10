10日13時現在の日経平均株価は前日比1371.40円（2.43％）高の5万7735.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1370、値下がりは191、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を362.60円押し上げている。次いでアドテスト が140.39円、ファストリ が107.50円、東エレク が74.20円、コナミＧ が35.77円と続く。 マイナス寄与度は15.64円の押し下げ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 羽賀研二逮捕 不同意わいせつか
- 2. 娘が強姦され生き埋め 遺族号泣
- 3. モンハン「大型拡張」正式発表
- 4. カメラのキタムラ 閉店ラッシュ
- 5. 瀬戸大也と馬淵優佳さん離婚、双方が発表「今後は子供たちとの生活を大切に」20年に不倫報道
- 6. 「入れなよ」ノリで一線を超えた
- 7. 線路沿いに頭部ない遺体 東京
- 8. フィギュアで刃こぼれ 連盟抗議
- 9. カフェイン入りコーヒーに新研究
- 10. 世界を虜に 21歳村瀬心椛が金
- 1. 羽賀研二逮捕 不同意わいせつか
- 2. 娘が強姦され生き埋め 遺族号泣
- 3. 「入れなよ」ノリで一線を超えた
- 4. 線路沿いに頭部ない遺体 東京
- 5. 市議が恐喝か 金をおろしてこい
- 6. ホッキョクグマ「ゴーゴ」死ぬ
- 7. 山手線内でスリ「誘われた気が」
- 8. 怒り…東急不動産と住民が大モメ
- 9. 眞子さんを海外美術家が絶賛
- 10. 「おこめ券」452万円分を紛失
- 1. 高市首相へ「失礼質問」真意語る
- 2. 「溶かした」発言 報ステで騒然
- 3. 橋下徹氏が吉村代表をガン詰め
- 4. 佳子さまに唸る 装いセンス抜群
- 5. 定年後 やってはいけないこと
- 6. 落選の米山氏 Xコメント荒れ模様
- 7. ガストが「匂わせ投稿」期待の声
- 8. 中道の歴史的大敗 岸谷氏が私見
- 9. 「意地悪」高市首相が質問に不満
- 10. 元公明28人全員の当選が確実に
- 1. カフェイン入りコーヒーに新研究
- 2. 習近平主席が大和魂を覚醒させた
- 3. トゥクトゥクで行為丸見え 激怒
- 4. 充電満タンでも…人徳はスカスカ
- 5. 「日本が米に敗れ激怒」と韓報道
- 6. 日本のホテルに宿泊 投稿に批判
- 7. イカゲーム視聴した学童処刑 北
- 8. 韓国が受験戦争国? 日本来て理解
- 9. 高市首相の「右翼本能」を刺激か
- 10. 「母国に戻れない」日本で気づき
- 1. カメラのキタムラ 閉店ラッシュ
- 2. ファミチキで最も売れた味が復活
- 3. 狭小住宅購入したら予想外の恐怖
- 4. ユニクロやGUの競合に急成長
- 5. 訪日減 日本はむしろダメージに?
- 6. スーパー業界 大転換期に突入か
- 7. 残業キャンセルの解釈 9割が誤解
- 8. 住んだら後悔する物件の特徴5選
- 9. 大富豪なのに朝食はマック なぜ
- 10. マンションと戸建て論争の結論
- 1. ソニー ブルーレイの出荷終了へ
- 2. 安すぎるだろ 脅威のノートPC
- 3. 公開！ニコニコレンタカー黒歴史
- 4. 東京P PayPayポイントが交換先に
- 5. SB「質」重視で考える事業領域増
- 6. SB社長 今後の携帯値上げに含み
- 7. 進化しすぎた「日本のトイレ」
- 8. 「LINEMO週穫祭」でPayPay増額
- 9. 公務員の脱大手テクノロジー企業を実現するために開発されたフランス産のオフィススイート「La Suite」
- 10. 赤い皆既月食、ルナプログラム…腕時計としてのひとつの到達点を見ました
- 11. DJI Mavic Air 2は空撮のプロの目にどう映るか？
- 12. アプリの市民開発に取り組む企業は38%、半数以上が効果を実感 - サイボウズが調査
- 13. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 14. OPPO Find X9 使ってみた感想
- 15. 金融AIは実力勝負の時代へ！実績に裏付けられたFOLIOホールディングスの金融ソリューション
- 16. 「モンスター ロッシ」缶 再販へ
- 17. 【キヤノン】8K/30p RAW記録が可能なEOS R5と4K/60p 10bit記録のEOS R6を正式発表！
- 18. AirDropの写真シェア、ついにGalaxyスマホで解禁か？
- 19. 開始30分で目標達成！約10gのスマートディスプレイ「GUIDE01」
- 20. GarminのGPSスポーツウォッチのフラッグシップモデルにソーラー充電機能を搭載した「fenix 6 Pro Dual Power」が発売 1週間試着できるモニタープログラムも
- 1. フィギュアで刃こぼれ 連盟抗議
- 2. 世界を虜に 21歳村瀬心椛が金
- 3. 日本は金メダル盗まれた 不満も
- 4. 五輪で物議「完全に違反行為」
- 5. 許可ない スケート米代表を告発
- 6. 誤認で五輪叶わず 日本代表怒り
- 7. 高木美帆「この色が今の私の…」
- 8. フィギュアの表彰台が物議に
- 9. 禁止物質で予選失格→本人が説明
- 10. メダル破損問題 大会側が調査へ
- 1. モンハン「大型拡張」正式発表
- 2. 瀬戸大也と馬淵優佳さん離婚、双方が発表「今後は子供たちとの生活を大切に」20年に不倫報道
- 3. ソープ業界激震 21店閉店のウラ
- 4. 格闘家と一夜か スクープの全文
- 5. 久米さん訃報が30秒 不可解報道
- 6. 中3女子失踪 足跡は新雪に消える
- 7. マツコ「復帰時期は分からない」
- 8. 緒方恵美「私は殺されますか？」
- 9. 小5で学ぶのに 森下千里氏に疑問
- 10. 過去を美化? 三山凌輝に厳しい声
- 1. 離婚宣告された妻 高笑いした訳
- 2. 100均ブックエンド 神ワザ活用術
- 3. 1回で美姿勢に! 背中ストレッチ
- 4. 16歳で妊娠 娘との写真大バズり
- 5. マック 新ホットスイーツが登場
- 6. 41キロ減量して…見つけた自分は
- 7. 夫が不貞「生きるだけで精一杯」
- 8. 夫疑念 妻の鞄からローション
- 9. おじさん奮闘する漫画 SNSで話題
- 10. アラフィフへ推奨 ユニクロC商品