10日13時現在の日経平均株価は前日比1371.40円（2.43％）高の5万7735.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1370、値下がりは191、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を362.60円押し上げている。次いでアドテスト が140.39円、ファストリ が107.50円、東エレク が74.20円、コナミＧ が35.77円と続く。 マイナス寄与度は15.64円の押し下げ