ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4％増の303億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の430億円→415億円(前期は393億円)に3.5％下方修正し、増益率が9.3％増→5.5％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の230億