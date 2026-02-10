ＩＨＩ [東証Ｐ] が2月10日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比10.7％増の850億円に伸び、通期計画の1250億円に対する進捗率は5年平均の56.9％を上回る68.0％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比11.2％増の399億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ