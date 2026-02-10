タカヨシホールディングス [東証Ｇ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比34.0％増の2.7億円に拡大し、通期計画の9.7億円に対する進捗率は28.0％となり、4年平均の26.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.0％→13.5％に大幅上昇した。 株探ニュース