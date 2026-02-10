朝日ラバー [東証Ｓ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億9100万円の黒字(前年同期は600万円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同利益を従来予想の1億5900万円→1億9100万円(前期は3100万円)に20.1％上方修正し、増益率が5.1倍→6.2倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連