仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は9日、日本の衆議院選挙の結果に対する北京市民の反応を伝えた。8日に投開票が行われた衆院選では高市早苗首相の人気に支えられた自民党が316議席を獲得して圧勝した。記事は、ロイターの記者が北京市で行ったインタビューを引用。この中で、23歳の女性は「これは間違いなく日中関係に影響を与える。これまで、日本の街頭で行われたインタビューでは多くの人が『