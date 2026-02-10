記者会見する小泉防衛相＝10日午前、防衛省小泉進次郎防衛相は10日の記者会見で、自民党の衆院選圧勝を受け、憲法改正の是非を問う国民投票の実施に向け環境整備を急ぐべきだとの考えを示した。改憲は自民の党是だとした上で「改憲に反対する人は党内にいない。国民投票に付すことができる機会をできる限り早く、国民に提供すべきだ」と述べた。国民投票について「改憲に賛成の方も、反対の方も意思表示ができる。手続きを取れ