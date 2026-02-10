９日（日本時間１０日未明）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ男子個人ノーマルヒルで、初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルを獲得した。１本目が１３１・１点、２本目が１３４・９点の計２６６・０点。グレゴア・デシュバンデン（スイス）と同点で、２人が３位となった。メダルセレモニーでは、二階堂とデシュバンデンの２人が名前を呼ばれると、２人は肩を組んで３位の表彰台に上がった。二階