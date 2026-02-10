カリブ海の島国キューバでは、アメリカによる圧力で海外からの石油輸入が滞っています。こうした中、キューバ当局は航空会社に対し、10日から航空機への給油ができなくなると通告しました。ロイター通信によりますと、キューバ当局は8日、各国の航空会社に向けて10日から来月11日まで航空機への燃料の補給ができなくなるとの通達を出しました。キューバをめぐっては、アメリカのトランプ政権が影響下に置くベネズエラからの原油輸