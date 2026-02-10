今日の主役は、足立区生物園の人気者「グンディ」。砂漠の岩場などに生息する昼行性のネズミで、その可愛らしい見た目から“砂漠の妖精”とも呼ばれているのだとか。そんなグンディが、なぜか大玉転がしに挑戦中!?この角度から撮ると大玉転がしンディに見えなくもないンディ#足立区生物園 #グンディ#グンディ1周年CP (@seibutuen_infoより引用)もふもふのグンディが、もふもふの大玉を転がしている……。確かに、見えなくもないン