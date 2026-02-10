Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 2月25日にも実施が期待されている「Gaxaxy Unpacked」にて、フラッグシップスマホGalaxy S26シリーズの発表が期待されているなか、Samsung（サムスン）がYouTubeに新たな映像を公開。Galaxy S26シリーズに関連するかもしれないある機能について、映像内でほのめかされています。ズーム機能がAIで強化される？映像内では、かなり距離のある場所から橋